After Foot fête ses 20 ans avec un programme spécial et de nouveaux débats

L'émission phare de football célèbre son vingtième anniversaire en proposant Génération After, After Live et des analyses d'anciens grands du sport, tout en annonçant des projets numériques pour l'avenir.

L' After Foot , l'émission phare qui met à nu les opinions du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe ont prévu un programme riche en nouveautés et en moments forts.

La soirée d'ouverture débute avec Génération After, animée par Nicolas Jamain de vingt heures à vingt‑deux heures. Cette édition spéciale réunit des chroniqueurs qui ont grandi aux côtés de l'After, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format mis à l'honneur propose des débats passionnés, des analyses pointues et la présence d'invités prestigieux, offrant ainsi aux supporters un rendez‑vous incontournable pour décrypter les enjeux du moment.

Les soirs de match, le dispositif s'étend avec After Live, diffusé de vingt heures à vingt‑trois heures. L'animation alterne entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, assurant une couverture dynamique des rencontres en cours. Les soirs de compétitions européennes, le plate‑forme se renforce grâce à la participation d'anciens grands du football tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui apportent leurs analyses expertes et leurs anecdotes de terrain.

En seconde partie de soirée, de vingt‑deux heures (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, l'émission retrouve son essence originelle avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre. Cette tranche horaire, diffusée du dimanche au jeudi, propose les débats classiques qui ont fait la renommée de l'After, tout en intégrant les nouvelles perspectives des intervenants réguliers.

Le week‑end, Carine Galli reprend les rênes les vendredis et samedis, assurant la continuité du programme et offrant aux téléspectateurs une soirée de football rythmée et interactive. Au fil des semaines, les auditeurs pourront assister à des moments forts, des révélations inattendues et des analyses qui reflètent la passion et la connaissance profonde du sport roi.

Cette célébration du vingtième anniversaire n'est pas seulement une rétrospective, mais surtout une invitation à envisager l'avenir de l'émission, avec des projets de contenus numériques, de podcasts complémentaires et d'interactions en temps réel via les réseaux sociaux. Ainsi, After Foot se positionne comme le carrefour incontournable où les voix du football s'expriment sans filtre, tout en honorant ses deux décennies d'histoire et d'engagement auprès des fans





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