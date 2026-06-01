After Foot fête ses 20 ans avec un programme riche en débats et invités prestigieux

Après deux décennies d'existence, l'émission After Foot propose une soirée spéciale le 1er juin, entre "Génération After", "After Live" et le format historique, avec des analyses du mercato, des invités comme Olivier Létang et la remise d'un maillot du LAFC par Maxime Chanot.

L' émission After Foot , la voix qui n'hésite pas à dire à haute voix ce que les supporters murmurent dans les tribunes, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

Pour marquer cet événement, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, épaulés par toute leur équipe, ont prévu une série de surprises destinées aux passionnés de football. Le programme s'ouvre le soir du 1er juin avec "Génération After", présenté par Nicolas Jamain de vingt heures à vingt‑deux heures.

Dans cette tranche horaire, les chroniqueurs qui ont grandi aux côtés de l'émission - Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo - décortiquent les actualités du mercato, analysent les performances des clubs et accueillent des invités prestigieux. Les débats sont incisifs, les anecdotes croustillantes, et chaque segment se veut un véritable rendez‑vous pour les aficionados du ballon rond.

Lorsque le coup de sifflet du match retentit, l'After passe en "After Live" de vingt heures à vingt‑trois heures. Cette diffusion, assurée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, bénéficie du soutien de personnalités reconnues du football français telles qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui interviennent spécialement lors des soirées de coupes européennes.

L'émission reprend ensuite son format historique de vingt‑deux heures à minuit, avec la présence constante de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son grand retour les vendredis et samedis, apportant une énergie renouvelée au plateau. Parmi les moments forts de cette soirée anniversaire, plusieurs dossiers brûlants du mercato ont été abordés.

Olivier Létang, invité spécial, a évoé l'éventuelle arrivée de Davide Ancelotti au sein du LOSC et les coulisses du départ de Bruno Genesio, révélant les enjeux tactiques et financiers qui sous‑tendent ces décisions. De plus, Maxime Chanot a offert un maillot du Los Angeles FC à un supporter chanceux, tandis que les incertitudes autour de l'avenir d'Antoine Kombouaré au Paris FC ont alimenté les discussions.

L'émission s'est également rendue à Valenciennes, culminant la tournée des vingt ans d'After Foot, où les fans ont pu partager leurs souvenirs et leurs attentes pour la prochaine décennie. Cette célébration, riche en analyses, anecdotes et émotions, confirme la place centrale d'After Foot dans le paysage médiatique footballistique français, tout en ouvrant la voie à de nouvelles aventures pour les années à venir





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