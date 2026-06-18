After Foot fête ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux

L'émission After Foot célèbre son anniversaire avec des émissions spéciales et des invités prestigieux. Les chroniqueurs de l'After, tels que Daniel Riolo et Flo Germain, partagent leurs impressions sur les matchs de la Coupe du Monde.

L'émission After Foot fête ses 20 ans cette saison avec des surprises et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli , Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Daniel Riolo est époustouflé par la performance de Messi face à l'Algérie et Flo Germain est épaté par la condition physique de la Pulga. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Surprises Invités Prestigieux Daniel Riolo Flo Germain Messi Pulga Carine Galli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : les 8 meilleurs spots où regarder les matchs de footOù regarder les matchs de la compétition ? Vogue France propose un guide des meilleures adresses, entre restaurants chics, cafés de quartier et fan zone.

Read more »

Les trois points de Daniel et Flo après la victoire des Bleus face au SénégalDans l'After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau analysent la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal. Daniel met en avant Kylian Mbappé, Flo souligne la prestation d'Olise. Ils plaident pour un retour à trois milieux, mais Jean-Louis Tourre n'est pas d'accord.

Read more »

Mbappé brille mais pêche en première période : les chroniqueurs de l'After Foot analysent sa prestationKylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la rencontre entre la France et le Sénégal, mais sa prestation n'a pas été convaincante lors de la première période. Certains observateurs ont souligné que la Coupe du Monde était sa compétition, mais il devra améliorer son jeu pour mener les Bleus jusqu'à la victoire finale. L'émission 'L'After Foot' célèbre son 20ème anniversaire cette saison et réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. Les chroniqueurs de 'Génération After' ont débattu de la performance de Mbappé et ont salué le changement tactique de Didier Deschamps lors de la seconde période. Walid Acherchour et Kevin Diaz ont également analysé la rencontre France-Sénégal et ont mis en avant la domination française lors de la seconde période.

Read more »

Les Français se ruent sur les climatiseurs : Amazon casse déjà les prix avant le Prime DayLa canicule s'installe sur une grande partie de la France et le Prime Day démarre dans moins d'une semaine : Amazon dégaine ses premières remises sur les climatiseurs et ventilateurs sans attendre le coup d'envoi officiel.

Read more »