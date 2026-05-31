After Foot fête ses 20 ans avec de nouvelles surprises et de nouveaux débats

L'émission de foot After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles émissions et de nouveaux invités. Les passionnés de foot peuvent s'attendre à des débats et des analyses de matchs avec des chroniqueurs prestigieux.

L'émission de foot After Foot fête ses 20 ans cette saison avec de nouvelles surprises et de nouveaux débats. L'émission, qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, est animée par Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'avis de Walid est que le mercato 2024-2025 de Campos est peut-être le plus grand de tous les temps





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