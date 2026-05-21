L’After Foot, l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Gélération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

L’ After Foot , l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Gélération After, de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l’After Live s’installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérùme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dés le coup de sifflét final du match) à minuit, place ä la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis. D’après, l’After discutera de la liste de la Norvège, et des surprises éventuelles dans celles des Pays-Bas et de l’Angleterre.

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraínats, les conférences de presse d’aprè-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs RMC





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Émission De Sport Football France 20 Ans Nouvelle Saison Génération After Carine Galli Jean-Louis Tourre Eric Di Meco Emmanuel Petit Jérôme Rothen Lionel Charbonnier Nicolas Jamain Gilbert Brisbois Daniel Riolo Florent Gautreau Jennifer Mendelewitsch Kevin Diaz Jimmy Braun Walid Acherchour Étienne Debomen Xavi Hernandez Mbappé Coupes D Europe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

After Foot: Celebrating 20 Years of Uncensored Foot Talk, Featuring All-Star Cast, Various EditionsThe After Foot, a popular French soccer show, celebrates its 20th anniversary with special guests, theme nights, and various editions across different days and times.

Read more »

20 ans After Foot avec des surprises pour les fansL'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison avec des nouveautés et des surprises.

Read more »

L'After Foot, 20 ans d'émotions foot à vivre avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo !$$$

Read more »

20 ans d'After Foot, un événement dans le monde du footL’After Foot, l’émission qui fait la требомка entre le monde de la balle et le monde réel, işlə ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe de chroniqueurs vous réservent des surprises et une programmation riche pour une soirée après-match inoubliable.

Read more »