L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une soirée spéciale. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

L'émission After Foot fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Flo Gautreau est persuadé que Deschamps finira par repasser en 4-3-3.

Daniel ne comprend pas qu'on puisse militer pour une attaque à 4. Daniel prend la défense de Mbappé. Daniel rappelle l'amitié qui lie les deux joueurs. Flo estime que Mbappé surjoue un petit peu trop son rôle de taulier.

Flo Gautreau est convaincu que le sélectionneur français finira par revenir à une formation 4-3-3. Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi on militerait pour une attaque à 4. Daniel Riolo estime que le sélectionneur français doit se concentrer sur la formation 4-3-3. Daniel Riolo prend la défense de Mbappé, rappelant l'amitié qui lie les deux joueurs.

Flo Gautreau estime que Mbappé surjoue un peu trop son rôle de taulier. Flo Gautreau est convaincu que le sélectionneur français finira par revenir à la formation 4-3-3. Flo Gautreau estime que Mbappé doit se concentrer sur son rôle de taulier et ne pas surjouer trop





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