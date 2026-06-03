L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises en perspective. Les chroniqueurs de l'émission partagent leurs pensées sur les dernières nouvelles du football.

L'émission After Foot fête ses 20 ans avec des surprises en perspective. Les chroniqueurs de l'émission, dont Elton Mokolo et Maxime Chanot, partagent leurs pensées sur les dernières nouvelles du football.

La nomination de Rudi Garcia à la tête de l'OM est un sujet de débat. Maxime Chanot pense que la décision de Pierre Sage est liée à l'aspect financier, tandis que Elton Mokolo est sceptique quant à la capacité de Pantaloni à incarner l'OM. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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