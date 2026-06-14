After Foot fête 20 ans : une programmation enrichie et des invités de marque

Pour célébrer son vingtième anniversaire, l'émission phare du football français propose de nouvelles rubriques, des chroniques de jeunes talents et la participation de légendes du sport, offrant aux fans une soirée riche en débats et analyses.

L'émission After Foot, pilier incontournable du débat footballistique en France, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet jalon, les animateurs de longue date Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, épaulés par leur équipe de chroniqueurs, ont préparé une série de nouveautés qui promettent de raviver la flamme des passionnés.

La soirée d'ouverture sera confiée à Nicolas Jamain, qui animera la nouvelle capsule "Génération After" de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit les jeunes voix qui ont grandi aux côtés de l'After Foot : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le concept vise à offrir des débats incisifs, des analyses pointues et des entretiens avec des invités prestigieux, le tout dans un ton décalé qui caractérise la marque de fabrique de l'émission.

Les matchs en direct bénéficient quant à eux de l'émission "After Live", diffusée de 20h00 à 23h00 les soirs de compétition. La direction de ce créneau tourne régulièrement entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, afin de garantir une fraîcheur et une diversité d'approches.

Des légendes du ballon rond comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier sont régulièrement invités à renforcer le dispositif, notamment lors des grandes finales de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Leur expertise ajoute une profondeur supplémentaire aux discussions, tout en offrant aux téléspectateurs des anecdotes inédites et des analyses tactiques approfondies.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, l'émission retrouve son format originel, incarné par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également les rênes les vendredis et samedis, offrant ainsi une continuité entre les différentes phases de la diffusion.

Cette année, la libre‑antenne de l'After s'agrandit avec plus d'une cinquantaine de dates spéciales, où les auditeurs peuvent intervenir en direct via le chat YouTube ou les réseaux sociaux, sous la houlette de Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande. L'ensemble constitue une célébration ambitieuse du foot, mêlant mémoire historique, énergie jeune et perspectives d'avenir, le tout sous le slogan qui a fait la renommée du programme : "l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas"





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