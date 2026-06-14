After Foot fêta ses 20 ans avec un programme enrichi et des invités de prestige

L'émission After Foot célèbre ses vingt ans en proposant Generation After, After Live et la version originelle avec des chroniqueurs emblématiques, des anciens joueurs et de nombreuses interactions en libre antenne.

L' After Foot , l'émission phare qui exprime haut et clair les opinions des passionnés du ballon rond, célèbre ses vingt ans cette saison. Pour marquer cet anniversaire, les animateurs de référence Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, entourés de leur équipe, ont préparé un programme riche en nouveautés et en invités de renom.

La soirée d'ouverture est confiée à Nicolas Jamain qui anime le nouveau créneau intitulé Generation After, diffusé de vingt heures à vingt‑deux heures. Ce plateau réunit des chroniqueurs ayant grandi aux côtés de l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils proposent des débats passionnés, des analyses fines et accueillent régulièrement des personnalités du football français et européen, offrant ainsi aux fans un espace de discussion authentique et engagé.

Lorsque le match est au programme, l'émission se transforme en After Live, diffusée de vingt heures à vingt‑trois heures. La conduite du plateau alterne entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre, chacun apportant son style et son énergie. Les soirées de Coupe d'Europe voient le renfort d'anciens joueurs et commentateurs tels qu'Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui enrichissent les débats de leurs expériences de haut niveau.

En deuxième partie de soirée, à partir de vingt‑deux heures, voire dès le coup de sifflet final, revient la version originelle de l'After. Ce créneau, animé par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, retrouve le ton satirique et incisif qui a fait la renommée de l'émission depuis ses débuts, du dimanche au jeudi.

Le week‑end, Carine Galli reprend les rênes le vendredi et le samedi, tandis que Thibaut Giangrande anime l'After Foot le samedi soir, épaulé par Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean‑Louis Tourre conduit le direct depuis le stade hôte du match phare de la Ligue 1, avec la participation de Kevin Diaz.

Cette saison voit également l'essor d'une libre antenne : plus d'une cinquantaine de dates sont programmées autour des grands rendez‑vous de la compétition, permettant aux auditeurs de débattre en temps réel avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Les échanges se poursuivent sur les plateformes sociales, notamment le chat YouTube et le compte 3216, offrant aux supporters l'opportunité de participer activement à l'émission.

Ainsi, l'After Foot confirme son statut d'institution du football français, combinant tradition, humour et analyse pointue, tout en innovant pour satisfaire une communauté toujours plus exigeante





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football After Foot Débats Émissions Télévisées Anniversaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'émission After Foot fête ses 20 ansL'émission After Foot célèbre son anniversaire avec de nouvelles surprises et des invités prestigieux.

Read more »

Une crêperie nouvelle génération va ouvrir entre Au Bureau et Hippopotamus dans l'OiseDéjà présente à Chambly, l'enseigne Crêpe Touch va ouvrir un restaurant de crêpes à personnaliser dans la zone de la Marette, à Beauvais, entre Au Bureau et Hippopotamus.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans en diffusant des programmes dédiés aux grands matchsLe programme de football L'After Foot passe le cap des 20 ans et propose une programmation variée : Génération After pendant les soirées sans match, After Live les soirées de matchs et une version historique de l'émission. Plusieurs animateurs et chroniqueurs de renom, dont Nicolas Jamain, Carine Galli, Gilbert Brisbois et des personnalités du foot comme Emmanuel Petit et Jérôme Rothen, seront aux commandes.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans cette saison !L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Read more »