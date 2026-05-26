After Foot Enters Its 19th Season with New Hosts and Debates

The popular French football show, After Foot, is celebrating its 20th anniversary this season. The show, which airs from 20h to midnight, features passionate debates and interviews with renowned football personalities. The new season brings new hosts and a focus on the upcoming European Championships and other major tournaments.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L'' After Foot ', de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison !

Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : 'Génération After' les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités.

"After Live" les soirs de matchs, de 20h à 23h. Venez vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette année encore, Thibaut Giangrande pilote l'After Foot le samedi soir. A ses côtés, Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend les commandes en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 avec Kévin Diaz.

Cette saison est aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After : Plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Rendez-vous au 3216, surs les réseaux sociaux ou le chat Youtube pour participer à l'émission





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football European Championships Ligue 1 Ligue 2 Equipe De France Coupe De France Ligue Des Champions Europa League Europa Conference League Gilbert Brisbois Daniel Riolo Florent Gautreau Jean-Louis Tourre Thibaut Giangrande Carine Galli Nicolas Jamain Kevin Diaz Walid Acherchour Jennifer Mendelewitsch Damien Perquis Simon Dutin Jimmy Braun Sofiane Zouaoui Eric Di Meco Emmanuel Petit Jérôme Rothen Lionel Charbonnier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fette ses 20 ans cette saisonL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas

Read more »

[Podcasts] ROTHEN EXAMINATEUR : Le LOSC est-il un beau 3ème de Ligue 1 ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de footL&39;émission du sport qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de foot, un calendrier des matchs et des débats animés entre supporters et experts.

Read more »

Maxi Banque Populaire XI enters Port de la Lune with no windThe Maxi Banque Populaire XI, one of the largest trimarans in the world, arrived in the Port de la Lune in Bordeaux on May 25th, 2022, despite unfavorable wind conditions. The crew, including Armel Le Cleach, had set sail from Port-Camargue and had a six-hour delay, but this was not a problem for the photos under the reddening sky and the comfort of all.

Read more »