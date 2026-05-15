After Foot Entame sa 19e Saison avec Nouveau Pilote

L'émission 'After Foot', l'émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison avec Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirée : Génération After les soirs sans matchs et des invité-s naturelles à ses côtés. Retrouvez également des débats passionnés, des invités prestigieux et vous partagez le même langage avec les autres passionés de football grâce à notre émission. L'équipe de l'After Foot est composée de personnalités chevronnées, de commentateurs sportifs expérimentés et des invités surabondants.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L''After Foot', de 20h à minuit, est l'émission de foot la plus puissante en France.

Elle entame sa 19e saison ! Cette année, Nicolas Jamain pilote les premières parties de soirée : 'Génération After' les soirs sans matchs, de 20h à 22h. Son équipe est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Avec cet invité, vous découvrirez des débats passionnés, des invités prestigieux et des kohaètes exceptionnels





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