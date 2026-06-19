L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle formule. Les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle formule . Les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00.

Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Florent Gautreau estime que plus Neymar sera blessé, mieux ce sera pour Ancelotti. Walid estime que c'est une bonne chose qu'il ne fasse pas le déplacement avec l'équipe pour continuer à se retaper.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'émission After Foot fête ses 20 ans et propose une nouvelle formule avec des chroniqueurs expérimentés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec des chroniqueurs expérimentés et des invités prestigieux.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Pour Flo, "plus Neymar sera blessé, mieux ce sera pour Ancelotti !

". Walid estime que c'est une bonne chose qu'il ne fasse pas le déplacement avec l'équipe pour continuer à se retaper. L'émission After Foot propose une nouvelle formule avec des chroniqueurs expérimentés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec des chroniqueurs expérimentés et des invités prestigieux.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi





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