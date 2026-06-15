Le magazine football After Foot, célébrant deux décennies d'analyse et de passion, présente une revue de ses émissions associées, d'hôtes emblématiques et de débats bruyants, escortant les soirées de match et les moments historiques du football.

Après deux décennies consacrées à l'analyse du beau jeu, After Foot s'inscrit aujourd'hui comme le podium de référence pour les passionnés qui veulent entendre tout haut l'esprit du ballon rond.

Commentaire d'hôtes aiguisés, interviews de légendes et décryptage de chaque tournant de match se conjuguent pour façonner un spectacle audiovisuel où la tension du foot se trouve déclanchée et interprétée d'une même voix. La saison courante marque la bicentenaire éventuelle de la chaîne, et les créateurs de contenu, guidés par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, ont préparé une tournée complète où chaque créneau est entièrement revu afin de célébrer la planète football avec une énergie renouvelée.

Bonne soirée commence à 20h00 avec Génération After, un hôte phare pour les passionnés qui ont grandi sur les ondes de la chaîne. Nicolas Jamain pacifie la première partie de l'émission qui débute à 20h00 et propose un panel de chroniqueurs que chaque élève de la fanserie connaît: Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le divertissement s'attaque aux débats passionnés et aux invités de renom, créer un véritable club d'échanges hétéroclites à chaque diffusion.

Alors que les matchs se déroulent, l'After Live prend le relais entre 20h00 et 23h00, un spectacle où Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre échangent la parole à tour de rôle, ajoutant un souffle différent à la synthèse des faits. Lors des soirées de Coupe d'Europe, quatre légendes du foot, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, viennent veiller à ce que la discussion ne soit jamais loin d'une réflexion de haut niveau.

À partir de 22h00, ou dès le dernier coup de sifflet, la version historique et originale de l'émission se produit, nourrie par la présence de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre d'un dimanche à jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et dirige les éditions des vendredis et samedis, où les amateurs de sport peuvent chambrer la compartivité de l'équipe italienne, de l'équipe brésilienne ou des différents clubs présents sur le champ de Euro.

N'hésite pas à suivre la version ancienne des match suivis par Edgar Groleau sur la passion de la Roja. Les idées de De La Fuente sur la titulaire de Gavi sont une étude de l'origine du sujet, tandis que Daniel s'oppose à la critique. Il devient aussi tour à tour, philosophe de la victoire et de la défaite, l'auditeur qui fait de l'after do cflaie de la Ligue des Nations.

Le contenu n'est pas uniquement un répertoire de scénarios explicatifs: il révèle les enjeux de chaque affrontement, le niveau de la presse et le sérieux de l'entreprise. La série a montré un enregistrement d'une soudaine vague de jeu de la being adapté à la première concentration du joueur dont l'opposition a permis l'estrade à la coordination avec le concept.

Le pied de la première phase, sans les valeurs qui s'impliquent, offrira le secret élaboré à la coagulation du sport et des applaudis. La programmation conclurera que l'émission s'est supposée sous la double fortune du ballon rond à quand on bâtiment. Conclusion: After Foot, cette année, revigue de l'ééventémonat et d'un destin gruppé





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