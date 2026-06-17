L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nombreuses surprises. Les chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission sont aux commandes de Génération After, tandis que After Live s'installe les soirs de match. L'Argentine entre en lice aujourd'hui face à l'Algérie.

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nombreuses surprises. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain anime Génération After de 20h00 à 22h00, avec des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission.

Les soirs de match, After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'Argentine entre en lice aujourd'hui face à l'Algérie, et Jérôme Sillon décrit une ambiance de fête à Kansas City





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Génération After After Live Coupe D'europe Argentine Algérie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les supporters japonais nettoient les tribunes après le match nul contre les Pays-BasAprès le match nul entre les Pays-Bas et le Japon (2-2), les supporters japonais ont encore une fois nettoyé les tribunes du stade de Kansas City, une habitude ancrée dans leur culture de respect. Équipés de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé tous les déchets, reproduisant ainsi un rituel présent depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde. Cette pratique s'étend aussi aux joueurs, qui laissent leurs vestiaires impeccables, souvent avec des mots de remerciement et des pliages en origami. Les Japonais, qui ont égalisé deux fois grâce à Keito Nakamura et Daichi Kamada, affronteront la Tunisie dimanche.

Read more »

Les anti-obésité Wegovy et Mounjaro remboursés dès ce lundi : les demandes explosent, 'les infirmiers submergés'De nombreux patients contactent les centres spécialistes de l'obésité depuis l'annonce du remboursement des médicaments Wegovy et Mounjaro à 65 % par l'Assurance maladie.

Read more »

Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cilsLes recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Read more »

Coupe du Monde 2026 : les 8 meilleurs spots où regarder les matchs de footOù regarder les matchs de la compétition ? Vogue France propose un guide des meilleures adresses, entre restaurants chics, cafés de quartier et fan zone.

Read more »