L'émission After Foot célèbre ses 20 ans en proposant des surprises et des débats passionnants.

L' émission After Foot célèbre ses 20 ans en proposant des surprises et des débats passionnants. Les chroniqueurs de l' émission , dont Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , se joignent à des invités prestigieux pour discuter des derniers développements du monde du football.

Les soirs de match, l'émission After Live est animée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, qui discutent des performances des équipes et des joueurs. En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre se réunissent pour discuter des résultats des matchs et des tendances du football. Mbappé bat le record de Giroud, ce qui amène Daniel à souligner l'importance de construire l'équipe autour de lui.

Flo souligne que Olise peut le sublimer et Jean-Louis est impressionné par la force mentale de Mbappé. L'émission After Foot est une référence pour les passionnés de football, qui y trouvent des analyses et des débats passionnants





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