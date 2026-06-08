L'émission de football After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles surprises. Les chroniqueurs et les invités prestigieux s'attendent à une soirée exceptionnelle.

L' émission de football After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles surprises. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain anime la chronique Génération After de 20h00 à 22h00, rejoint par des chroniqueurs qui ont grandi avec l' émission .

Les soirs de match, l'émission After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit et d'autres invités prestigieux rejoignent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent la version originelle et historique de l'After du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'émission les vendredis et samedis





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