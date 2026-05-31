La soirée commence avec la présentation de "Génération After" par Nicolas Jamain, de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec After Foot, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec de nombreuses surprises. La soirée commence avec la présentation de " Génération After " par Nicolas Jamain , de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec After Foot, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, présenté tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de Coupes d'Europe, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

La version originelle et historique de l'After est diffusée de 22h00 à minuit, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis





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