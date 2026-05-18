After Foot celebrates 20 years with surprises and great presenters

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team have planned many surprises for the After Foot, marking its 20th anniversary season. The show will feature guests like Carine Galli, Jean-Louis Tourre, Florent Gautreau, Daniel Riolo, and Nicolas Jamain.

L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises !

Nicolas Jamain est aux manettes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00, tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre prennent le relais pendant 'After Live' de 20h00 à 23h00. De 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, 'After Foot' se retrouve autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli est de retour dans 'After' les vendredis et samedis





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