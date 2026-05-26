After Foot Celebrates 20 Years with Special Surprises

The After Foot, a popular French football talk show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be hosting various surprises and events. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show.

L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football Talk Show Gilbert Brisbois Daniel Riolo Special Surprises 20Th Anniversary Soirés De Match Chroniqueurs Invités Prestigieux Coupes D'europe Ligue Des Champions Europa League Europa Conférence League Ligue 1 Ligue 2 Equipe De France Coupe De France Soirées De Matchs Version Originale Et Historique De L'after Nicolas Jamain Carine Galli Jean-Louis Tourre Thibaut Giangrande Walid Acherchour Kévin Diaz Damien Perquis Eric Di Meco Emmanuel Petit Jérôme Rothen Lionel Charbonnier Nicolas Vilas Thibaut Giangrande Plus D'une Cinquantaine De Dates Rendez-Vous Au 3216 Sous Les Réseaux Sociaux Chat Youtube

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fette ses 20 ans cette saisonL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas

Read more »

[Podcasts] ROTHEN EXAMINATEUR : Le LOSC est-il un beau 3ème de Ligue 1 ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

[Podcasts] LE CLASH : Arsenal a-t-il peur du PSG ? Duga et Eric ne sont pas d'accord !Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de footL&39;émission du sport qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de foot, un calendrier des matchs et des débats animés entre supporters et experts.

Read more »