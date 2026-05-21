After Foot 20th Anniversary Special: Transformations, Surprises, and Debates

The After Foot show celebrates its 20th anniversary, offering fans plenty of surprises and debates. Three hosts, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and Florent Gautreau, are part of the lineup as well as the well-known commentators. Additionally, the podcast hosts, Carine Galli, Nicolas Jamain, and Jean-Louis Tourre, join the team for live broadcasts. Renowned coaches like Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jerome Rothen, and Lionel Charbonnier also lend their voices.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le Top de l'After Foot : L'impact du départ de Rabiot de l'OM continue de diviser dans l'After – 20/05 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After foot, c’est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans !

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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After Foot Events for 20th AnniversaryListen to 'Génération After' with an array of well-known After Foot critics, including Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch and Elton Mokolo. Or enjoy 'After Live' Duran Duran style, featuring various hosts every night. Emil Di Meco joins as well as many other respected football figures for the tournament nights. 'After' is a magical event in the evening, with Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau and Jean-Louis Tourre as presenters. Carine Galli returns to host on Fridays and Saturdays. Catch it live for a thrilling after-match extravaganza.

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The After Foot 20th Anniversary CelebrationThis message celebrates the 20th anniversary of The After Foot, an iconic French sports talk show, and features special guests, debates, and a lineup of presenters across the week.

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