After Foot 20th Anniversary Special: Special Edition

The After Foot, a popular football show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be hosting surprises for the audience. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show. The show covers various topics such as the Algerian national team, Arsenal's parade, and the rumor about Sage joining Liverpool.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet.

Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans !

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Décryptage de la liste de l'Algérie pour la CDM + La parade d'Arsenal et la rumeur Sage à Liverpool / Avec Julien Laurens – 31/0





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After Foot Celebrates 20th Anniversary with Special Episodes and Guest StarsThe popular French sports talk show, 'After Foot', is celebrating its 20th anniversary this season with special episodes and guest stars. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be surprising fans with various surprises. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' episodes. The show also features special guests and debates on football matches.

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