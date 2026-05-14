After Foot 20th Anniversary Special

The After Foot, a popular French football show, celebrates its 20th anniversary this season. The hosts, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, have prepared exciting surprises for the audience. The show features various segments, including 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Autopsie du fiasco de Knysna. Daniel souligne le mépris de Domenech envers ses joueurs qui transpire dans le documentaire. Liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde : Pour Daniel, Risser est une véritable surprise ! Il s'étonne également de la structure de la liste avec 5 défenseurs centraux. Kevin se réjouit des sélections de Lacroix et Mateta





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