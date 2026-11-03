After Foot 2024 : Grille des heures et nouvelles recrues de l'émission culte

Détails complets sur la grille de l'After Foot avec Nicolas Jamain, Gilbert Brisbois et les invités star. Découvrez les horaires, les chroniqueurs et les spécificités de chaque tranche horaire.

La programmation de l'émission After Foot, diffusée sur Virgin Radio, structure chaque soirée en trois temps forts distincts pour couvrir l'actualité du sport et du divertissement. Cette organisation rigoureuse permet d'offrir un contenu varié allant des débats de fond aux analyses sportives en direct, en passant par des chroniques plus légères destinées à un public large.

Le démarrage de la soirée est confié à l'émission Génération After, animée par Nicolas Jamain entre 20h00 et 22h00. Ce programme rassemble une équipe de chroniqueurs qui partagent une histoire commune avec la franchise, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format privilégie les discussions animées, les décryptages pointus et l'accueil d'invités extérieurs venus enrichir la réflexion sur l'actualité du moment.

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Après Foot Live et la couverture des matchs

Lors des soirs de rencontre sportive, le dispositif d'After Foot s'intensifie avec la mise en place d'une édition spéciale intitulée After Live, qui s'étend de 20h00 à 23h00. Cette version en direct est incarnée à tour de rôle par trois animateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ils assurent le lien avec les auditeurs tout en commentant les événements en temps réel, créant ainsi un espace d'échange dynamique pendant les rencontres.

La qualité de cette couverture est renforcée par l'arrivée de spécialistes de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent régulièrement l'équipe pour accompagner les diffusions lors des soirs de Coupes d'Europe. Leur expertise technique et leur notoriété dans le milieu du football apportent une crédibilité supplémentaire aux analyses proposées par les animateurs lors de ces événements majeurs de la saison.

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Le plateau historique et les nouvelles signatures

La seconde partie de soirée, qui débute à 22h00 ou dès la fin du coup de sifflet final du match, réserve une place centrale à la version originelle et historique de l'After. Cette tranche horaire, qui se poursuit jusqu'à minuit, est animée par un noyau dur de chroniqueurs légendaires : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Ils incarnent l'ADN de l'émission qui se veut être la voix haute des opinions parfois muettes du monde du foot.

Pour la saison en cours, une modification notable touche la programmation du week-end. Jérome Sillon prend effectivement les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, remplaçant ainsi les animateurs du plateau historique pour ces deux jours spécifiques. Cette adaptation permet de diversifier les profils à l'antenne tout en conservant la structure fondamentale du programme qui plaît tant aux auditeurs fidèles.

Diversité des invités et sujets d'actualité

Au-delà des sujets strictement sportifs, l'émission s'ouvre à d'autres domaines de l'actualité et de la culture. Gilbert Brisbois, notamment, a montré sa fascination pour la pratique de l'earthing pratiquée par l'astrophysicien Victor Wembanyama. Cet exemple illustre la capacité de l'émission à faire le lien entre performance sportive de pointe et tendances sociétales plus larges, captivant ainsi un public encore plus large que celui du seul football.

L'After Foot maintient ainsi sa réputation d'émission culte qui ose dire tout haut ce que le monde du sport pense tout bas. Grâce à cette architecture horaire précise et à la complémentarité des équipes, l'émission répond aux attentes d'une audience exigeante qui cherche à la fois information, divertissement et sentiment d'appartenance à une communauté de passionnés chaque soir de la semaine.