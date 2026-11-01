After Foot 2023: Programme, chroniqueurs et nouveautés de la soirée

Dcouvrez le programme complet de After Foot pour la saison 2023. Nom des chroniqueurs, horaires des diffusions et nouvelles formations de l'quipe.

La programmation de l'émission radiophonique emblématique After Foot a été renouvelée pour la nouvelle saison sportive, offrant aux auditeurs une structure horaire claire et variée. Cette restructuration vise à diversifier les contenus tout en conservant les piliers historiques du journal sportif diffusé sur Rire et Chansons. La soirée s'articule désormais autour de plusieurs segments distincts, chacun occupant une tranche horaire précise pour répondre aux attentes spécifiques de l'audience fidèle.

Début de soirée avec Génération After et ses chroniqueurs

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de vingt heures à vingt-deux heures. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces personnalités apportent une perspective différente et dynamique au débat sportif, reflétant une génération qui a suivi l'évolution du programme depuis ses débuts.

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L'émission propose des débats passionnés, des décryptages pointus et reçoit régulièrement des invités de marque. Ce format permet d'aborder l'actualité footballistique sous un angle plus contemporain et souvent plus direct. La présence de ces nouveaux visages renforce la crédibilité de l'émission auprès des jeunes supporters et des amateurs de football qui cherchent une analyse fraîche et sans filtre des événements sportifs.

L'Après-Match et les interventions d'anciens professionnels

Les soirs de match, l'After Live s'installe de vingt heures à vingt-trois heures incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette extension horaire permet une couverture plus approfondie des événements sportifs en direct. Les auditeurs bénéficient ainsi d'une analyse post-match immédiate et détaillée, essentielle pour comprendre les enjeux tactiques et humains des rencontres.

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Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Ces anciens internationaux apportent une expérience unique et des insights précieux sur les compétitions continentales. Leur participation réguli re enrichit considérablement le contenu de l'émission, offrant aux auditeurs une vision experte et authentique des matchs européens.

Le retour aux sources avec l'After historique

En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final du match à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Ce segment conserve l'essence même de l'émission, avec son humour, sa liberté de ton et sa proximité avec le public. C'est le cœur battant du programme, là où les grands sujets sont traités avec la verve caractéristique de l'équipe.

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette modification dans la rotation des animateurs permet de renouveler la dynamique des week-ends. Jérome Sillon apporte sa propre patte et son expérience pour animer ces soirées de fin de semaine, garantissant la continuité de la qualité journalistique et humoristique attendue par les audibles.

Positionnement et philosophie de l'émission sportive

L'After Foot, c'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette philosophie guide chaque intervention et chaque débat au sein du programme. L'équipe ne se prive pas de critiques, de analyses tranchées et de moments de détente qui rythment la soirée. Cette approche direct et sans concession a forgé la réputation de l'émission depuis des années.

Les chroniqueurs restent vigilants sur la forme et les performances des clubs et des joueurs. Walid et Daniel saluent la grande forme de Sinayoko, soulignant ainsi leur attention aux détails et aux joueurs en devenir. Daniel aimerait que le PFC soit moins timide et croit en lui, exprimant ainsi une opinion constructive sur un club spécifique. Ces prises de position témoignent de l'engagement constant de l'équipe dans le suivi de l'actualité footballistique nationale et internationale.

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La structure de la soirée, allant de l'analyse contemporaine de Génération After à la tradition de l'After historique, crée un continuum narratif complet. Les auditeurs peuvent suivre l'actualité dès son arrivée le soir jusqu'à la clôture de la diffusion à minuit. Cette continuité permet de maintenir un lien fort avec l'audience tout au long de la soirée, transformant l'écoute en un rendez-vous quotidien incontournable pour les passionnés de sport.

L'intégration de nouvelles têtes comme Jérome Sillon aux côtés des vétérons comme Gilbert Brisbois illustre la volonté de faire coexister tradition et innovation. Le résultat est une émission qui respecte ses racines tout en s'adaptant aux évolutions du sport et des médias. Cette combinaison réussie assure la pérennité et la popularité de After Foot dans le paysage radiophonique français.

Les interventions d'anciens joueurs internationaux comme Samuel Umtiti ou Emmanuel Petit ajoutent une dimension technique et stratégique indispensable. Leur expertise permet de décrypter des aspects du jeu que les journalistes purs ne pourraient pas toujours saisir. Cette collaboration entre journalistes et anciens professionnels constitue un atout majeur pour la qualité de l'information diffusée.

Enfin, la rotation des animateurs et la diversification des formats garantissent une variété des contenus qui évite la monotonie. Chaque segment apporte sa propre atmosphère et son propre rythme, offrant ainsi une expérience d'écoute riche et multifacette. L'After Foot continue ainsi de se imposer comme un pilier du journalisme sportif radio, mêlant informations, débats et divertissement avec un grand sens de l'opportunisme et de la légèreté.