After Foot: 20 Years of Powering Football Talk

The After Foot, a French sports talk show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, providing football insights and surprises. The lineup includes 'Génération After' with Nicolas Jamain, 'After Live' with Carine Galli, Nicolas Jamain, and Jean-Louis Tourre, and the original 'After' show with Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau, and Jean-Louis Tourre.

L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L' 'After Foot', de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : 'Génération After' les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l’After.

Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités.

'After Live' les soirs de matchs, de 20h à 23h. Venez vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette année encore, Thibaut Giangrande pilote l’After Foot le samedi soir. A ses côtés, Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend les commandes en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 avec Kévin Diaz.

Cette saison est aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After : Plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Rendez-vous au 3216, surs les réseaux sociaux ou le chat Youtube pour participer à l'émission. A un peu plus de 2 semaines du début de la Coupe du Monde, Lionel Messi est sorti blessé avec l'Inter Miami...

Présenté par Gilbert Brisbois Avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et Daniel Riolo L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourr





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football Talk Show Gilbert Brisbois Daniel Riolo 20Th Anniversary Surprises Chronicleurs Debats Invités Prestigieux Soirées De Matchs Coupes D'europe Ligue 1 Ligue 2 Equipe De France Coupe De France Ligue Des Champions Europa League Europa Conférence League Coupe Du Monde Lionel Messi Inter Miami

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

After Foot 20th Anniversary SpecialThe After Foot celebrates its 20th anniversary with a special edition featuring Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and other hosts discussing football and their guests.

Read more »

20 ans d'After Foot : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises !L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre font partie de la version originale et historique de l'After. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec des invités prestigieux. Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. L'After Foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans !

Read more »

L’After Foot fète ses 20 ans cette saisonL’After Foot, l’emission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense todo bas, fète ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Gïnation After, de 20h00 à 22h00.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de footL&39;émission du sport qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec des surprises pour les amateurs de foot, un calendrier des matchs et des débats animés entre supporters et experts.

Read more »