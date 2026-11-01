After Foot 20 ans : Programme, présentateurs et surprises pour l'anniversaire

L'After Foot fête ses 20 ans cette saison. Découvrez le nouveau programme avec Nicolas Jamain, Carine Galli et les chroniqueurs de Génération After et After Live.

L'émission radiophonique emblématique L' After Foot célèbre une étape majeure de son histoire en fêtant ses vingt ans d'existence cette saison. Cette célébration est l'occasion pour ses producteurs et animateurs, notamment Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, de proposer aux auditeurs passionnés de football une programmation enrichie et jalonnée de nombreuses surprises originales.

Structure de soirée et programmation détaillée

La soirée s'ouvre par la chronique Génération After, présentée par Nicolas Jamain de vingt heures à vingt-deux heures. Ce segment met en lumière une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi au contact de l'émission, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous quotidien s'impose comme un lieu central de débat pour les amateurs de football, accueillant des invités prestigieux pour discuter de l'actualité sportive.

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Le format évolue significativement les soirs de match où l'After Live prend le relais de vingt heures à vingt-trois heures. Cette version spécifique est animée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les rencontres européennes, le dispositif se renforce avec l'intervention d'anciens joueurs et experts tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, apportant une expertise technique reconnue.

Le retour de la version historique et de Carine Galli

La seconde partie de la soirée, de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, est consacrée à la version originelle et historique de l'émission. Cette formule classique réunit Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Elle perpétue l'esprit de liberté et de franchise qui a fait le succès du programme depuis deux décennies.

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Carine Galli effectue un retour notable dans l'équipe des animateurs. Elle prend définitivement les commandes de l'émission les vendredis et les samedis. Cette attribution de rôles précis permet de diversifier les tonalités et de maintenir un rythme soutenu tout au long de la semaine, tout en honorant la tradition des vingt ans de l'After Foot.

Surprises et contenus exclusifs pour les auditeurs

À l'occasion de ce vingtième anniversaire, toute l'équipe, menée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, réserve des surprises variées aux auditeurs fidèles. Ces initiatives visent à renouveler l'expérience d'écoute sans perdre l'essence du débat sportif. La programmation cherche à équilibrer la transmission d'une histoire riche et la découverte de nouvelles voix au sein de la bande de la radio.

Le Riolo Club propose également des contenus exclusifs complémentaires. L'épisode deux de cette suite consacrée à l'interview de Younes Belhanda a suscité un vif intérêt. Cette rencontre d'une heure se distingue par son caractère brut et sans filtre, offrant un aperçu direct des interactions entre l'animateur et l'invité. Ces éléments s'inscrivent dans la logique de célébration et de renouvellement du programme.