After Foot 20 ans : programmation, présentateurs et invités pour la célébration

L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation riche. Découvrez les horaires, les présentateurs comme Gilbert Brisbois et les invités prestigieux de l'émission iconique.

L'émission de radio L' After Foot célèbre cette saison son vingtième anniversaire, marquant une étape symbolique importante pour le paysage médiatique sportif français. Cette célébration est l'occasion pour l'équipe historique, dirigée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, d'offrir à leurs auditeurs une programmation enrichie et pleine de surprises. La structure du prime, qui se veut être la voix off des supporters, a été soigneusement articulée pour honorer cette longévité tout en restant fidèle à son ADN de débat libre et passionné.

Le prime dominical et hebdomadaire historique

Le cœur de l'émission, celui que l'on connaît depuis des décennies, occupe la seconde partie de la soirée. De 22 heures jusqu'à minuit, la version originelle et historique de l'After revient sur les devants de la scène. Cette tranche horaire, fondamentale pour l'identité du programme, est animée du dimanche au jeudi par le trio emblématique formé par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, rejoint régulièrement par Jean-Louis Tourre. Cette formule permet de traiter de l'actualité footballistique avec la profondeur et l'expertise qui ont fait le succès du plateau.

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Pour les week-ends, la gestion de l'animation évolue légèrement afin de varier les plaisirs et de renouveler les dynamiques au sein du plateau. Carine Galli fait un retour remarqué dans l'émission et prend effectivement les commandes des débats les vendredis et samedis. Cette présence permet de maintenir une continuité dans la qualité journalistique tout en apportant une nouvelle énergie à la présentation, assurant ainsi la relève naturelle des voix historiques du programme.

Génération After et les chroniqueurs fidèles

Pour rythmer le début de la soirée, Nicolas Jamain assure la présentation de l'émission Génération After. Ce segment s'étend de 20 heures à 22 heures et sert de vitrine à une nouvelle génération de talents ayant grandi avec l'institution radiophonique. Le plateau s'articule autour de chroniqueurs fidèles qui ont su gagner en notoriété grâce à leur longévité et leur style unique : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo composent cette équipe.

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Ce créneau horaire sert de tremplin et de complément au débat principal. Il permet d'aborder les sujets avec une approche souvent plus détendue, tout en préparant l'audience aux discussions plus approfondies qui suivront. La présence de ces chroniqueurs, qui ont suivi l'évolution de la radio depuis des années, apporte une mémoire collective et une compréhension fine des enjeux du football qui enrichissent considérablement l'écoute des passionnés.

La version After Live pour les soirs de match

La programmation subit une mutation significative lors des soirs où des matchs de football sont diffusés. L'After Live s'installe alors de 20 heures à 23 heures, créant un pont direct entre l'actualité immédiate du terrain et les réactions des experts. Cette version spéciale est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette rotation des présentateurs permet de varier les styles d'animation et de garder l'audience captivée tout au long de la rencontre sportive.

Ce format interactif s'adapte à la temporalité réelle du sport. Ainsi, la transition vers la version classique de 22 heures est décalée pour commencer dès le coup de sifflet final du match, jusqu'à minuit. Cette flexibilité horaire montre la volonté de l'équipe de production de rester au plus près de l'émotion sportive, permettant aux chroniqueurs d'analyser les événements en temps réel avant de passer au débat structuré de fin de soirée.

Les invités prestigieux et renforts européens

L'After Foot attire régulièrement des personnalités de haut vol pour enrichir ses débats. Pour les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif s'élargit et se renforce avec la participation d'anciens joueurs majeurs du football français. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent intégrer le plateau, apportant leur expérience et leur regard technique sur les enjeux continentaux. Leur présence ajoute une crédibilité historique indéniable aux analyses proposées.

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Cette saison marque également l'arrivée ou le retour de certaines figures clés. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier sont cités comme renforts pour les compétitions européennes, confirmant la volonté de mêler les anciennes gloires aux nouvelles voix du journalisme sportif. Ces collaborations témoignent de la place centrale que l'émission occupe dans le paysage médiatique, servant de plateforme de référence pour le débat footballistique en France, tout en célébrant deux décennies d'une aventure unique.