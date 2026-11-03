After Foot 20 ans : Le casting revisité et la fête des 20 ans annoncée

Après deux décennies de succès, l'émission culte de RMC se renouvelle avec un casting élargi, des chroniques dédiées et des invités prestigieux pour célébrer son vingtième anniversaire.

L'émission iconique After Foot célèbre sa vingtième année d'existence sur les ondes de RMC avec une programmation festive et renouvelée. Cette saison marque un tournant significatif pour le rendez-vous dominical des passionnés de football, qui fète ses 20 ans en offrant aux auditeurs des surprises majeures et une refonte partielle du casting historique.

Un nouveau visage pour la première partie de soirée

Nicolas Jamain assure désormais la présentation de la première partie de soirée, intitulée Génération After. Cette émission spécifique se déroule de 20h00 à 22h00 et met à l'honneur une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec la marque After Foot. La liste des contributeurs comprend Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Ce format permet de maintenir le lien avec les racines de l'émission tout en intégrant des voix plus récentes. Le public retrouve ainsi des débats passionnés et des invités prestigieux dans un cadre qui célèbre la longévité du programme radio. Nicolas Jamain dirige cette tranche horaire avec une énergie renforcée pour marquer le coup des deux décennies.

Après Live et les figures légendaires du football

Les soirs de match, la tranche Après Live occupe l'espace de 20h00 à 23h00. Cette version est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La présence de ces trois animateurs garantit une continuité et une diversité de styles dans les analyses tactiques et les débats d'actualité.

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Le dispositif gagne en prestige grâce à l'arrivée de nouvelles signatures reconnues. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirs de Coupes d'Europe. Leur expertise apporte une valeur ajoutée indéniable aux discussions, notamment lorsque les clubs français sont engagés dans des compétitions continentales majeures.

Le retour d'une figure centrale et les nouvelles attributions

Carine Galli officialise son retour au sein de la équipe After Foot pour la saison en cours. Elle prend officiellement les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette rentrée marque une nouvelle étape dans sa carrière radiophonique après son passage précédent, confirmant sa popularité auprès de l'audience fidèle.

Cependant, la saison apporte également une surprise notable concernant les week-ends. Jérôme Sillon prend désormais les commandes de l'émission le vendredi et le samedi soir. Cette décision modifie la répartition traditionnelle des rôles et permet à Sillon de s'exprimer pleinement sur la plateforme.

Le noyau dur de l'émission historique

La deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, reste fidèle à la version originelle et historique de After Foot. Cette tranche essentielle est animée du dimanche au jeudi par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

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Ce quintette constitue le pilier central du programme, offrant aux auditeurs les analyses les plus pointues et les discussions les plus libres. La célébration des 20 ans ne vient pas bouleverser cette structure qui a fait le succès de l'émission, mais elle offre plutôt un cadre propice à des moments de convivialité et de nostalgie bien méritée.