After Foot 20 ans ! Dream team

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous proposent des surprises cette saison. Nicolas Jamain aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Les soirs de match avec 'After Live' incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux





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The After Foot’s 20th Anniversary: Exciting News and SchedulesThe After Foot, a popular French sports talk show, celebrates its 20th anniversary this season. This special edition features many surprises from the show’s hosts. The series begins with ‘Génération After ‘, hosted by Nicolas Jamain from 8:00 PM until 10:00 PM. It is hosted by former After Foot journalists who have grown up with the show: Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, and Elton Mokolo. It is aimed at football fans with debates and special guests. Then, for match nights, ‘After Live’ is hosted by Carine Galli, Nicolas Jamain, and Jean-Louis Tourre. Sitback nights are hosted by Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen, and Lionel Charbonnier. Last but not least, there is a special history-making edition of After Foot from Sunday to Thursday starting from minuit. And at the end of every week, except on weekends, there is a special edition on Sundays and Thursdays hosted by Carine Galli. The anniversary season promises a lot of excitement and fun.

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20 ans d'After Foot : une soirée de foot et de surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

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L'After Foot: Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, pour les fans de footUne émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, qui célèbre ses 20 ans cette saison, avec des invités prestigieux, des chroniques et des débats sur la Ligue 1 et le PSG.

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