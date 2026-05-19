After Foot, 20 ans de musique en direct sur RMC

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 dernières années ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre vous réservent de nombreuses surprises avec leurs dernières émissions. Suivez en direct chaque soir les matchs de football sur RMC, la radio du sport, à partir de 22h00 !

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises !

Nicolas Jamain est aux manettes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Il est composé de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00.

Portraité par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour renforcer le dispositif, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront chaque soir du match de Coupe d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, le after inédit avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tourre, dimanche à jeudi. Carine Galli rejoindra l'équipe des vendredis et samedis.

Le Best-of de l'Afterfoot est disponible en écoute chaque jour sur RMC la radio du Sport ! L'After Foot, c'est LE show d'après-match et la référence des fans de football depuis 19 ans





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