After Foot : 20 ans de débats et de surprises dans l'émission culte du football

L'émission After Foot fête ses 20 ans cette saison avec une programmation spéciale. Découvrez les différentes tranches horaires, les animateurs et chroniqueurs qui marqueront cette édition anniversaire, du Génération After à l'After Live, en passant par la版本 historique et le retour de Carine Galli.

L'émission After Foot , qui se targue de dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs. La programmation s'articule autour de plusieurs rendez-vous distincts. En début de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain présente Génération After, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau est dédié aux passionnés, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live, diffusé de 20h à 23h, est animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After reprend ses droits avec l'équipe phare composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Enfin, Carine Galli, qui fait son grand retour, assure l'animation les vendredis et samedis soirs. Cette vingtième saison promet donc une programmation riche et variée, adaptée à toutes les evenings des aficionados du ballon rond





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