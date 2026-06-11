After Foot : 20 ans de débats et d'analyses footballistiques

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine Galli. Découvrez la nouvelle grille et les invités prestigieux pour cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , célèbre pour ses analyses sans filtre du monde du football, célèbre son vingtième anniversaire cette saison. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe de chroniqueurs, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grille des programmes a été repensée pour marquer cet anniversaire. Elle démarre chaque soir avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés pour des débats animés et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live diffuse de 20h00 à 23h00 et est présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'analyse.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès la fin du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, avec l'équipe phare composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, de retour dans l'émission, prend les commandes les vendredis et samedis. Les discussions portent également sur l'actualité de l'équipe de France.

Sam a défendu Kylian Mbappé, estimant qu'on parle toujours de ses replis défensifs et jamais de ce qu'il est capable de faire en attaque. Daniel Riolo a quant à lui analysé le nouveau système de jeu de Didier Deschamps, estimant que les défenseurs seront forcément plus exposés et qu'il faudra en tenir compte dans leur évaluation.

Sam a également abordé le cas de Ousmane Dembélé, jugeant qu'il ne peut pas jouer en faux neuf en équipe de France comme il le fait au PSG. Enfin, concernant la défense, Sam a plaidé pour Theo Hernandez, arguant que son volume de jeu le plaide pour lui, et que Jules Kounde de l'autre côté permet d'assurer un équilibre.

Cette vingtième saison promet donc des discussions toujours aussi passionnées et des analyses pointues, autour de cette bande de chroniqueurs incontournables du paysage audiovisuel footballistique français





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