After Foot : 20 ans de débats et d'analyses footballistiques

L'émission After Foot de RMC célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et ses chroniqueurs emblématiques. Découvrez l'organisation des différentes émissions, de Génération After à l'After Live, ainsi que les sujets débattus comme le futur de Mbappé, les ambitions de l'OL ou les chances du Maroc à la Coupe du Monde.

L'émission After Foot , qui se présente comme le lieu où le monde du football exprime librement ses pensées, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, la présence de personnalités marquantes comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, promet de nombreuses surprises aux auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs tranches horaires distinctes tout au long de la semaine. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain anime Génération After, un rendez-vous rassemblant une jeune génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces débats passionnés, ponctués par la présence d'invités prestigieux, attirent chaque soir les passionnés de football.

Lors des soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00 sous la houlette alternée de Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec le renfort d'experts reconnus comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, particulièrement lors des soirées de Coupes d'Europe. La deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, est consacrée jusqu'à minuit à la version historique de l'After, centrée sur les figures de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli reprend quant à elle les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs. Les sujets abordés sont nombreux et variés, reflétant les préoccupations actuelles du football français et international. La Génération After s'est par exemple interrogée sur l'utilisation optimale de Kylian Mbappé en équipe de France, un débat qui anime la communauté des supporters.

Elton Mokolo a exprimé son point de vue sur l'ambition nécessaire pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, plaidant pour une visée podium, tandis que Younes a insisté sur l'importance de conserver Corentin Tolisso au sein du club. L'actualité de la Coupe du Monde a également été analysée, avec un optimisme affiché pour le Maroc, les chroniqueurs estimant que les Lions de l'Atlas doivent viser à terminer devant le Brésil dans leur groupe.

D'autres discussions tactiques ont porté sur des choix de sélection, comme l'analyse de Younes Belhanda selon laquelle le sélectionneur Didier Deschamps n'associerait pas Mbappé et Cherki au sein de l'équipe de France pour des raisons d'équilibre collectif. Enfin, le duel entre Warren Zaïre-Emery et Jules Koundé pour le poste de latéral droit a été examiné, illustrant la richesse des débats au sein de la communauté After.

Cette célébration des 20 ans de l'émission n'est donc pas seulement un anniversaire, mais aussi la confirmation d'une tribune incontournable où l'analyse footballistique se mêle à la passion des auditeurs, dans un format qui a su évoluer tout en conservant son esprit critique et libre, incarné par ses animateurs historiques et sa relève





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale sur RMCPour ses 20 ans, l'After Foot sur RMC dévoile une grille innovante avec de nouveaux chroniqueurs et des formats variés, de Génération After à l'After Live, tout en conservant son équipe historique les soirs de semaine. L'émission reste le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec analyses, réactions et débats.

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