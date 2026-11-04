After Foot 20 ans : Daniel Riolo critique Rennes et l'Europe le 4 novembre

Le 4 novembre, After Foot célèbre ses 20 ans avec Daniel Riolo, Nicolas Jamain et les chroniqueurs. Revue de presse sur Rennes, Olympiakos et la Ligue des Champions.

Le 4 novembre 2024, l'émission After Foot a marqué une étape symbolique en fêtant ses vingt ans d'existence à l'antenne. Cette occasion mémorable a permis aux chroniqueurs historiques, notamment Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, de partager leurs analyses sur les résultats récents du football européen. La soirée a été structurée en trois blocs distincts, allant de la génération montante aux piliers fondateurs, offrant un panorama complet de l'actualité sportive.

Programme de la soirée et chronologie des animateurs

Dès 20 heures, Nicolas Jamain prenait les commandes du micro pour animer l'émission Génération After. Ce segment, qui s'est poursuivi jusqu'à 22 heures, mettait à l'honneur une nouvelle vague de chroniqueurs ayant grandi avec la culture du football en France. Les voix suivantes comprenaient Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format proposait des débats passionnés et des décryptages détaillés, servant d'introduction dynamique à la suite de la programmation.

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Pour les soirs de match, une version spécifique appelée After Live occupait l'antenne de 20 heures à 23 heures. Cette tranche horaire était incarnée à tour de rôle par trois animateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette formule permettait une couverture plus immersive et réactive des événements sportifs en cours, adaptant le ton de la discussion à l'intensité des rencontres.

Enfin, la deuxième partie de soirée, s'étendant de 22 heures ou dès la fin du coup de sifflet final jusqu'à minuit, a réservé la place à la version originelle et historique de l'émission. Cette tranche emblématique réunissait les piliers Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Pour la saison en cours, Jérome Sillon a pris les commandes de cette émission iconique les vendredi et samedi, assurant la continuité du style et de l'esprit qui font la réputation du programme.

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Analyse européenne : Rennes, Olympiakos et le Real Madrid

Le cœur des débats a porté sur les performances récentes dans les compétitions internationales, avec une attention particulière portée au match opposant Rennes à l'Olympiakos. Daniel Riolo a exprimé une nette désapprobation concernant le match du Stade rennais, soulignant les aspects négatifs de la prestation de l'équipe bretonne. Cette critique s'inscrit dans le cadre habituel de l'émission, qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, offrant un regard sans concession sur les résultats.

Sur le plan européen, le Real Madrid a été jugé comme un vainqueur poussif lors de son déplacement à Athènes. Samuel Umtiti a témoigné de sa peine pour Vinicius Jr., le trouvant dans une difficulté manifeste lors de cette confrontation. Ces analyses détaillées permettent aux auditeurs de comprendre les nuances tactiques et psychologiques qui influencent le parcours des clubs français et internationaux en Coupe d'Europe.

Retours sur le succès de Manchester City et critiques défensives

La soirée a également consacré du temps au succès de Manchester City à Leipzig, revisité par Polo et Julien. Leurs commentaires ont permis de mettre en lumière les facteurs clés de cette victoire, contrastant avec les observations plus critiques formulées ailleurs dans l'émission. Julien a notamment exprimé sa colère concernant la défense de Liverpool, pointant des lacunes stratégiques ou exécutives qui ont marqué son avis sur la rencontre.

En parallèle, Polo a relaté son admiration pour la performance de Dortmund, ajoutant une note positive au bilan des soirées européennes. Ces points de vue divergents illustrent la richesse des discussions proposées par After Foot, où chaque chroniqueur apporte sa propre grille de lecture. L'objectif reste de fournir une analyse complète et nuancée, couvrant à la fois les succès éclatants et les déceptions tactiques.

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Cette édition du 4 novembre a ainsi réussi à marquer les esprits en célébrant deux décennies d'histoire tout en offrant une revue de presse actuelle et pointue. La combinaison de chroniqueurs expérimentés et de nouvelles voix assure la pérennité de l'émission, restant fidèle à son ADN de débat libre et engagé sur les enjeux du football mondial.