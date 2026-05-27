After Foot : 20 ans d'émissions et de débats autour du football

Pour ses 20 ans, l'After Foot enrichit sa programmation avec Génération After, After Live et l'émission historique. Une équipe élargie de chroniqueurs et consultants débat chaque soir du football, des matchs en cours et de l'actualité du ballon rond.

Le sommaire de l'After avec une flopée de directs : le PSG champion de France de hand, Zverev expéditif en night session, Mateta Buteur en finale de Conference League...

Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans, l'émission After Foot propose une programmation spéciale. La soirée débute avec Génération After, de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain et entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous des passionnés de football inclut des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live diffuse de 20h à 23h, avec une rotation d'animateurs incluant Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe voient l'arrivée de consultants experts Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En seconde partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, l'émission historique originelle revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes les vendredis et samedis soirs. Chaque jour, les auditeurs peuvent également retrouver le Best-of de Génération After sur RMC, où Nicolas Jamain est accompagné de Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Le programme offre des discussions passionnantes entre experts et auditeurs ainsi que de nombreux invités.

Cette saison marque donc un anniversaire majeur pour l'After Foot, une émission connue pour dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute la bande réservent de nombreuses surprises à leurs fidèles téléspectateurs et auditeurs tout au long de cette saison exceptionnelle.

L'émission reste un lieu de débats intenses, d'analyses pointues et de témoignages d'anciens joueurs et personnalités du football, renforçant son rôle de baromètre de l'opinion dans le milieu du ballon rond. La diversité des intervenants et la richesse des sujets abordés garantissent chaque soir une émission dynamique et informative, accessible aussi bien aux néophytes qu'aux experts.

La programmation variée, allant des directs après les matchs aux best-of en journée, permet de toucher un large public et de maintenir l'audience en haleine. Cette émission demeure un pilier de la radio sportive française, fédérant une communauté de passionnés autour d'une même vision du football





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