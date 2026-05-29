After Foot : 20 ans d'émissions cultes sur le football

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine Galli. Découvrez les nouvelles émissions et les invités prestigieux qui marqueront cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , connue pour exprimer librement les opinions du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00 sous la direction de Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, animée tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des experts Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h00 (ou dès la fin du match) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After en prenant les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale pour les 20 ans promet des moments forts et des analyses pointues, fidèles à l'esprit critique et libre qui caractérise l'émission depuis deux décennies





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football Gilbert Brisbois Daniel Riolo Carine Galli Nicolas Jamain 20 Ans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le point Roland-Garros du jour avec un choc Djokovic / Fonseca à venir... Présenté par Gilbert BrisboisL'émission L’After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, propose des émissions et des invités prestigieux pour les fans de football. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont les animateurs de la version originale et historique de l'After du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

L'équipe d'Arsenal légèrement favorite selon Walid avant la finale, un débat sur le style de jeu des GunnersDans l'émission After Foot qui célèbre ses 20 ans, Walid Acherchour estime qu'Arsenal est légèrement favori pour la finale, tout en évoquant un délit de sale gueule footballistique à l'encontre du club. L'émission, présentée par Nicolas Jamain et Daniel Riolo, réunit une équipe de chroniqueurs comme Elton Mokolo et Carine Galli pour débattre des matchs et de l'actualité du football. Les auditeurs peuvent suivre Génération After de 20h à 22h, puis l'After Live les soirs de match, avant la version historique de l'After en fin de soirée. Des anciens joueurs comme Emmanuel Petit et Jérôme Rothen interviennent lors des Coupes d'Europe. Cette saison marque le retour de Carine Galli aux commandes les vendredis et samedis. L'After Foot, connu pour dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, promet de nombreuses surprises pour cet anniversaire.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une grille programmation spéciale et le retour de Carine GalliPour ses deux décennies, l'émission phare de RMC dévoile une programmation riche et variée, introduisant une nouvelle émission Génération After et renforçant son dispositif les soirs de match et de Coupes d'Europe. Carine Galli effectue son retour aux commandes les vendredis et samedis.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spécialeL'émission culte de football L'After Foot fête son 20e anniversaire cette saison. Au programme : des surprises, le retour de Carine Galli, et une grille des programmes revisitée avec Génération After, After Live et l'After historique.

Read more »