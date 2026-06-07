After Foot : 20 ans d'émissions cultes et une grille renouvelée

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale mêlant débats enflammés et invités de marque. Découvrez la nouvelle grille qui séduit les passionnés de football.

L'émission After Foot , qui célèbre ses 20 ans cette saison, réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. La programmation s'articule autour de plusieurs créneaux. En première partie de soirée de 20h à 22h, Nicolas Jamain présente Génération After, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous est dédié aux passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live diffuse de 20h à 23h sous la présidence tournante de Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent compléter l'équipe.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, la version historique de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Ce programme phare du paysage audiovisuel français continue ainsi de marquer les discussions footballistiques avec son ton mordant et ses analyses pointues





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