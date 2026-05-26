After Foot : 20 ans d'émission et débats animés sur les barrages

À l'occasion de ses 20 ans, l'After Foot dévoile une grille renovée avec Génération After et le retour de Carine Galli. Les chroniqueurs, dont Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, analysent le football français et international, notamment les matchs de barrage où le niveau technique a été jugé décevant.

L'émission After Foot , qui célèbre cette saison ses 20 ans d'existence, propose une programmation spéciale et des surprises à ses auditeurs. Nicolas Jamain présente la nouvelle émission Génération After de 20h à 22h, rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec le show.

Les soirs de match, l'After Live occupe l'antenne de 20h à 23h avec des présentateurs tournants. Une version historique de l'After, avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, reprend de 22h à minuit du dimanche au jeudi. Carine Galli anime les vendredis et samedis. Lors des barrages, les débats ont porté sur le niveau technique jugé catastrophique et la pertinence de la formule actuelle.

Flo et Daniel expriment leurs critiques sur des performances spécifiques, tandis que Yanis, supporter, s'interroge sur le classement de son équipe





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