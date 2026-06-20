After Foot : 20 ans d'analyses footballistiques sans filtre

L'émission After Foot de RMC Sport célèbre son vingtième anniversaire avec une programmation spéciale et le retour de chroniqueurs historiques. De nouvelles émissions comme 'Génération After' et des formats revisités promettent de continuer à livrer une analyse sans concession du football.

L'émission After Foot , célèbre pour ses débats francs et son analyse sans concession du football, fête ses 20 ans cette saison. Cette émission phare de RMC Sport, qui se donne pour mission de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, a prévu plusieurs nouveautés et surprises pour marquer cet anniversaire.

Nicolas Jamain prend les commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l''After Live' diffuse de 20h00 à 23h00 avec un animateur qui change régulièrement : Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre.

Les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour enrichir les débats. Ensuite, de 22h00 jusqu'à minuit (ou dès le coup de sifflet final), la version historique fait son retour avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale vise à offrir aux passionnés de football une expérience riche en analyses et en échanges, en perpétuant l'esprit qui a fait le succès de l'After pendant deux décennies





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