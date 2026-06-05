After Foot : 20 ans d'analyses footballistiques sans filtre

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale mêlant animateurs historiques et nouvelles générations de chroniqueurs pour couvrir l'actualité du football.

L'émission After Foot , célèbre pour son analyse sans filtre du monde du football, fête cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, préparent de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grille des programmes a été repensée pour marquer cet anniversaire. En première partie de soirée, Nicolas Jamain présente Génération After, une émission diffusée de 20h00 à 22h00 qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'After. On y retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés de football avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00 et est présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, d'anciens joueurs professionnels tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les discussions avec leur expertise. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, place à la version originale et historique de l'After.

Du dimanche au jeudi, cette émission réunit autour de la table Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre pour des analyses approfondies. Carine Galli, quant à elle, fait son retour et anime l'émission les vendredis et samedis. Cette programmation spéciale pour le vingtième anniversaire démontre la volonté de l'After Foot de rester au plus près de l'actualité footballistique tout en conservant son esprit critique et familial





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