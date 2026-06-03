After Foot : 20 ans d'analyses footballistiques sans concession

L'émission After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale mêlant chroniqueurs historiques et nouvelles voix autour du football, des débats animés et des invités prestigieux.

L'émission After Foot , célèbre pour son analyse sans concession du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , accompagnés de leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, offrant un débat passionné pour les amateurs de football et des invités de marque. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des anciens joueurs Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique de l'After retrouve son créneau avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale pour les 20 ans reflète l'évolution et la popularité durable de ce rendez-vous incontournable des amateurs de football à la radio





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