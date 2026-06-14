After Foot : 19e saison, nouveaux formats et célébration des 20 ans

After Foot lance sa 19e saison avec les émissions Génération After et After Live, renforce son équipe de chroniqueurs et introduit une libre‑antenne pour débattre en direct, tout en célébrant ses 20 ans d'histoire.

L'émission phare du paysage footballistique français, After Foot , célèbre sa 19e saison en se réinventant autour de formats dynamiques et de nouveaux visages. Dès 20 h, la première partie de la soirée, baptisée Génération After, est confiée à Nicolas Jamain qui pilote un panel de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission.

Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui partagent leurs analyses, leurs anecdotes et leurs anecdotes de terrain, offrant des débats passionnés et accueillant régulièrement des invités prestigieux. Cette tranche horaire, dédiée aux soirées sans match, se veut le creuset où se forgent les opinions des supporters, des experts et des jeunes talents qui ambitionnent de marquer la scène du football français.

Les soirs de rencontre, After Live prend le relais de 20 h à 23 h, proposant une couverture en direct des compétitions les plus attendues : Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, équipes nationales et les grandes coupes européennes. Des figures emblématiques du ballon rond telles que Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif lors des phases décisives de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa Conference League.

La seconde moitié de la soirée, de 22 h (ou dès la fin du match) jusqu'à minuit, rend hommage à la version originelle de l'After, animée par les vétérans Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, qui perpétuent la tradition d'une analyse sans concession et d'un humour décapant. Le samedi, Thibaut Giangrande, épaulé par Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis, conduit l'émission, tandis que le dimanche, c'est Jean‑Louis Tourre qui, aux côtés de Kevin Diaz, retransmet en direct l'affiche principale de la journée de Ligue 1.

Cette saison voit également le lancement d'une libre‑antenne inédite, planifiée sur plus d'une cinquantaine de dates, qui permet aux auditeurs de débattre en direct avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Les réseaux sociaux, le chat YouTube et le numéro de téléphone 3216 sont mis à disposition du public pour participer, poser des questions et influencer le cours des débats.

En parallèle, l'émission fête ses 20 ans, une étape marquée par des surprises annoncées par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe. Carine Galli revient pour animer les vendredis et samedis, tandis que le debrief mi‑temps du Brésil-Maroc et les analyses d'Arthur Perrot sur l'équipe de France enrichissent la programmation.

After Foot demeure ainsi l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, en proposant une couverture complète, des débats stimulants et une proximité unique avec ses auditeurs





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises en perspectiveL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

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