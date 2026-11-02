After Foot 02/11 : Polémique sur Fonseca, gestion du Havre et Klopp recadré

L'épisode du 2 novembre d'After Foot met en lumière les désaccords sur la gestion de l'OL, la sortie de Tuchel et les propos de Klopp. Analyse des débats et des positions des chroniqueurs.

L'émission After Foot a livré son émission quotidienne du lundi 2 novembre 2024, offrant une analyse approfondie de l'actualité sportive francophone et internationale. Cet épisode, animé par une équipe de chroniqueurs chevronnés, a mis l'accent sur les tensions managériales au sein du football français et sur les polémiques relatives aux tactiques des entraîneurs internationaux.

Tensions sur la gestion de l'Olympique Lyonnais

Le conflit de fond opposant Daniel Riolo et Florent Gautreau sur la situation à l'Olympique Lyonnais constitue le cœur du débat. Daniel Riolo exprime son incompréhension face à la gestion actuelle des propriétaires du Havre, soulignant des lacunes dans la direction sportive du club havrais. Cette critique s'inscrit dans une réflexion plus large sur la gouvernance des clubs professionnels français.

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De son côté, Florent Gautreau estime que Lyon peut tirer profit du départ de Paulo Fonseca. Il présente cette situation comme une opportunité stratégique pour le club lyonnais, suggérant que le départ de l'entraîneur portugais peut être vu comme un levier de changement positif. Les deux chroniqueurs se trouvent en totale opposition sur l'interprétation de la crise et sur les mesures à prendre pour redresser la situation des clubs concernés.

La structure d'une soirée After Foot

L'émission est structurée en plusieurs blocs distincts pour couvrir l'ensemble des passions footballistiques. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, diffusé de 20h00 à 22h00. Cette partie de l'émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec After Foot, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Ce créneau offre des débats passionnés et des décryptages approfondis. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 et est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe, apportant leur expertise de footballeurs professionnels.

Le débat sur les propos de Jürgen Klopp

Une autre partie importante de l'actualité abordée concerne les propos tenus par Jürgen Klopp. La minute de Polo Breitner a consacré une attention particulière au recadrage des experts suite aux déclarations de l'entraîneur allemand. Ce recadrage intervient après les commentaires de Klopp sur le positionnement de Harry Kane lors de la rencontre opposant le Bayern Munich à Arsenal.

L'émission s'appuie sur l'expertise de la rubrique Drôles de Dames, composée de Julien Laurens, Edgar Groleau, Daniele Manusia et Polo Breitner. Cette équipe couvre toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand. Leur analyse permet de contextualiser les déclarations controversées et d'apporter un regard critique sur les décisions tactiques des entraîneurs de haut niveau.

La version historique de l'émission

En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Cette émission est présentée autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Elle reste le pilier de l'émission, offrant un ton direct et sans filtre.

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Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, apportant une dynamique différente à ces deux jours de la semaine. Cette rotation des animateurs permet de varier les approches et de maintenir l'engagement des auditeurs tout au long de la semaine. L'After Foot continue de démontrer son rôle de miroir du monde du foot, en disant tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.