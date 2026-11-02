After Foot 02/11: Mbappé, Griezmann et l'OM décryptés

Analyse de l'émission After Foot du 2 novembre. Daniel Riolo et Florent Gautreau débattent de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et de la forme de l'Olympique de Marseille.

Le 2 novembre, l'émission After Foot a livré une analyse approfondie des enjeux actuels du football français et européen. Les chroniqueurs ont centré leurs débats sur les performances récentes de Kylian Mbappé au Real Madrid et leur impact potentiel pour l'équipe de France.

Mbappé et le retour au poste d'avant-centre

Daniel Riolo et Florent Gautreau imaginent un retour de Kylian Mbappé vers le poste de numéro 9 pour l'équipe de France. Cette perspective découle directement de la qualité de son match disputé ce week-end avec le Real Madrid. Daniel met en avant la force mentale exceptionnelle de l'attaquant comme élément clé de sa réussite actuelle.

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Les polémiques autour d'Antoine Griezmann

La conversation s'est ensuite tournée vers les réactions d'Antoine Griezmann face au public français. Daniel Riolo exprime son incompréhension totale concernant le choix de l'international de tourner le dos à ses supporters lors d'une intervention publique. Il estime que cette attitude est inacceptable dans le contexte actuel.

Jean-Louis Tourre propose une explication psychologique différente pour justifier ce comportement. Il pense que Griezmann vit mal le fait d'être constamment au centre des polémiques médiatiques. Cette pression constante expliquerait selon lui ces gestes de retrait visibles par le grand public.

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Analyse du derby Lille contre Lens

L'émission a également décortiqué le derby entre Lille et Lens vu par Jean-Louis Tourre. Le chroniqueur affirme fermement qu'il n'a pas assisté à deux équipes de niveau Ligue des Champions lors de ce affrontement local. Sa critique porte sur le niveau technique global montré par les deux formations.

Daniel Riolo ajoute une dimension financière à cette analyse tactique. Il trouve que le LOSC Lens est sous-payé jusqu'à présent dans le contexte de la Ligue des Champions. Selon lui, la valeur sportive ne correspond pas aux investissements réalisés par le club nordiste.

La situation de l'Olympique de Marseille

Malgré quatre victoires consécutives en Ligue 1, Daniel Riolo ne se montre pas entièrement rassuré par la performance de l'Olympique de Marseille. Il observe des signes qui remettent en question la solidité réelle de l'équipe malgré les résultats au tableau d'affichage.

Florent Gautreau offre une vision plus nuancée sur la position du club marseillais. Il estime que l'OM se situe naturellement entre la cinquième et la septième place du classement. Cette fourchette reflète selon lui la réalité sportive du moment pour les Phocéens.