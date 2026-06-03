After Coupe du Monde RMC : analyses approfondies sur l'Iran, la Corée du Sud, l'Irak, l'Allemagne et la République Tchèque avant la Coupe du Monde 2024

Émissions dédiées aux sélections iranienne, sud-coréenne, irakienne, allemande et tchèque dans le cadre de l'After Coupe du Monde sur RMC. Analyse des groupes, des objectifs et des joueurs clés pour la Coupe du Monde 2024 au format élargi 48 équipes.

La Coupe du Monde 2024, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, présente un format inédit avec 48 équipes et 104 matchs.

Cette édition XXL, diffusée sur RMC, offre une compétition élargie où chaque nation a ses propres enjeux et perspectives. Parmi les sélections suivies dans le cadre de l'After Coupe du Monde, l'Iran évolue dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Dans un contexte géopolitique complexe, les Iraniens visent les huitièmes de finale malgré une préparation peu optimale. Leur leader offensif Mehdi Taremi reste une pièce maîtresse.

L'analyse de cette équipe a été menée par François Pinet, avec Nicolas Pelletier et Arman Samadi, créateur du compte Team Melli Actu. La Corée du Sud, l'une des puissances asiatiques, figure dans le groupe A avec le Mexique, l'Afrique du Sud et la République Tchèque. Les Sud-Coréens, emmenés par Son Heung-min et Lee Kang-in, ambitionnent de dépasser le premier tour. Le sélectionneur Hong Myung-bo cherche à redorer le blason de la sélection après des résultats mitigés.

Arnaud Valadon en a discuté avec Baptiste Mourigal, spécialiste du football asiatique. L'Irak fait son retour après 40 ans d'absence, dernier passage en 1986. Les Lions de Mésopotamie, dans le groupe I avec la France, le Sénégal et la Norvège, ont obtenu leur qualification via les barrages intercontinentaux face à la Bolivie. Leur objectif est de décrocher une première victoire en Coupe du Monde.

Graham Arnold, ancien sélectionneur australien, dirige l'équipe. Alexandre Biggerstaff a abordé le sujet avec Jacques Faty, qui a connu Arnold au Sydney FC. L'Allemagne, quadruple championne (1954, 1974, 1990, 2014), cherche à rebondir après les échecs de 2018 et 2022. Le groupe E, avec Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, semble à sa portée.

Julian Nagelsmann peut s'appuyer sur des cadres comme Kimmich, Wirtz et le gardien Manuel Neuer, rappelé malgré son âge. La question de son statut et les objectifs réels ont été examinés par Jérôme Sillon aux côtés de Polo Breitner.

Enfin, la République Tchèque revient après 20 ans d'absence, qualifiée via les barrages européens. Le groupe A, identique à celui de la Corée du Sud, est très serré. Malgré l'absence de la génération dorée des années 2000 (Nedvěd, Rosický), la sélection dispose de joueurs comme Patrik Schick et Pavel Šulc en forme. L'émission a été animée par Arnaud Valadon et Baptiste Mourigal





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2024 After RMC Iran Corée Du Sud Irak Allemagne République Tchèque Football Groupes Pronostics Taremi Son Heung-Min Graham Arnold Nagelsmann Patrik Schick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manu Koné ose le collier de perles Chanel à Clairefontaine avant la Coupe du Monde 2026Certains joueurs de l'équipe de France ont séduit l'assistance avec leur sens aiguisé du style, Manu Koné en tête.

Read more »

William Saliba : une douleur au dos surveillée de près avant la Coupe du mondeLe défenseur de l'équipe de France, William Saliba, souffre d'une douleur au dos depuis plusieurs semaines. Cette douleur s'est aggravée après la finale de la Ligue des champions perdue par son équipe, Arsenal, contre le PSG. Cependant, selon les informations actuelles, cela ne l'empêchera pas de participer à la Coupe du monde. Le staff de l'équipe de France va surveiller de près son état de santé dans les prochains jours.

Read more »

Équipe de France : regroupement complet à Clairefontaine avant la Coupe du monde 2026 et visite présidentielleLes Bleus se rassemblent à Clairefontaine avec l'arrivée des joueurs de la Ligue des champions. Emmanuel Macron rend visite à l'équipe et rend hommage à Didier Deschamps avant son dernier Mondial. Analyse de la préparation et des pronostics.

Read more »

Maroc : Bouaddi fête déjà sa première titularisation avant la Coupe du Monde !Alors qu'il a finalement opté pour le Maroc, Ayyoub Bouaddi fête ce soir sa première sélection avec le Maroc face à Madagascar.

Read more »