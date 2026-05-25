After Coupe du Monde : focus sur la RDC, la Nouvelle‑Zélande, la Suède, l’Angleterre et la Colombie – analyse complète des ambitions pour la Coupe du monde 2026

Analyse détaillée des équipes présentées dans l’émission After Coupe du Monde de RMC, avec un focus sur la République démocratique du Congo, la Nouvelle‑Zélande, la Suède, l’Angleterre et la Colombie, leurs qualifications, leurs joueurs clés et leurs objectifs pour le tournoi 2026.

Du 11 juin au 19 juillet, les États‑Unis, le Canada et le Mexique deviendront le théâtre d’une Coupe du monde XXL, une édition inéditement élargie à 48 équipes et 104 rencontres.

RMC assure la couverture intégrale de ce grand événement, notamment à travers son émission "After Coupe du Monde", qui décortique chaque équipe présente, analyse les enjeux et met en avant les personnalités qui font vibrer les fans. Cette série de podcasts, soutenue par le partenaire voyage Hotels.com, propose chaque jour un focus sur une nation différente, offrant à l’auditeur un panorama complet des ambitions, des parcours de qualification et des attentes pour la prochaine phase finale du tournoi.

Aujourd’hui, l’émission se consacre à la République démocratique du Congo, qui revient sur la scène mondiale après une absence de cinquante‑deux ans. Les Léopards, sous la houlette du sélectionneur français‑africain Sébastien Desabre, ont surmonté une campagne de qualification semée d’embûches, notamment en triomphant face à la Jamaïque lors des barrages intercontinentaux.

Intégrés au groupe K avec le Portugal, l’Ouzbékistan et la Colombie, les Congolais affichent une confiance grandissante, nourrie par la qualité de leurs jeunes talents et la dynamique instaurée par Desabre. L’interview de Nicolas Jamain, accompagnée de l’ancien milieu de terrain de la RDC et du PSG, Youssouf Mulumbu, ainsi que du journaliste spécialisé Elton Mokolo, explore les objectifs du pays : viser les seizeèmes de finale, consolider une identité de jeu et inspirer une nouvelle génération de footballeurs.

Au-delà du portrait congolais, l’émission propose également des chroniques sur d’autres équipes, dont la Nouvelle‑Zélande, la Suède, l’Angleterre et la Colombie, chacune étant présentée par des experts locaux. La Kiwis, dirigés par Darren Bazeley, comptent sur leur buteur phare Chris Wood pour surprendre dans le groupe G aux côtés de la Belgique, l’Iran et l’Égypte.

La Suède, de retour après l’absence à Doha 2022, mise sur le duo redoutable formé de Viktor Gyökeres d’Arsenal et d’Alexander Isak de Liverpool pour affronter Pays‑Bas, Japon et Tunisie. L’Angleterre, élue favorite, tente de dépasser la malédiction des tirs au but sous la direction de Thomas Tuchel, avec Harry Kane en tête d’affiche.

Enfin, la Colombie, forte de l’expérience de James Rodriguez et de l’éclat de Luis Diaz, vise à renouer avec le quart de finale de 2014. Ces analyses croisées illustrent la diversité des styles et des attentes qui rendent la Coupe du monde 2026 unique, tout en soulignant le rôle central de RMC et de ses partenaires dans la diffusion d’une couverture approfondie et passionnée.

L’émission "After Coupe du Monde" ne se contente pas d’un simple décryptage sportif ; elle s’inscrit comme un véritable espace de dialogue entre les experts, les anciens joueurs et les passionnés, offrant chaque jour un éclairage nouveau sur les stratégies, les blessures, les suspensions et les enjeux politiques qui peuvent influencer le déroulement du tournoi. Le format podcast, accessible à tout moment, permet aux auditeurs de suivre l’évolution du championnat, d’entendre les témoignages authentiques des protagonistes et de se projeter dans les futurs affrontements.

Avec une programmation qui s’étend sur plus d’un mois, RMC assure une présence constante, renforçant ainsi le lien entre les fans de football du monde entier et les équipes qui porteront les espoirs de leurs nations





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Coupe Du Monde 2026 RDC Nouvelle‑Zélande Suède Angleterre

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