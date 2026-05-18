Un événement exclusif en 2026 sur RMC, qui ponctuera les matches de la Coupe du Monde, pour présenter les dernières révélations de la sélection africaine, la même pour le Panam, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert, le Mexique et le Panama

Du 11 juin au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent une Coupe du monde XXL nouvelle version : 48 équipes, 104 matchs, une compétition inédite à suivre sur RMC .

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'Afrique du Sud, pays hôte de la Coupe du Monde 2010. Cet été, les'Bafana Bafana' veulent passer un cap aux États-Unis et espérer entrevoir les seizièmes de finale. Dans un groupe A abordable composé du Mexique, de la Corée-du-Sud et de la République Tchèque, l'Afrique du Sud peut se permettre de terminer dans les trois premiers, surtout après une Coupe d'Afrique des Nations 2026 convaincante.

Quel sera l'objectif pour les joueurs d'Hugo Broos ? Focus sur le taulier Ronwen Williams, le gardien des Sud-Africains, sans oublier les joueurs à suivre : Relebohile Mofokeng et Bongokuhle Hlongwane. C'est parti pour l'After Coupe du Monde Afrique du Sud présenté par Aurélien Tiercin en compagnie de Thando Sibiya, journaliste France 24, spécialiste du football sud-africain, et de Alexandre Lafitte, ancien coach Marumo Gallants FC (South African Premiership).

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, au Panama. Le pays d'Amérique Latine va participer pour la deuxième fois de son histoire à la Coupe du Monde après 2018 en Russie.

'Los Canaleros' sont dans le groupe L avec l'Angleterre, la Croatie et le Ghana. Après une phase de qualifications plus que maîtrisée (3 victoires et 3 nuls), le Panama espère faire mieux qu'en 2018 et pourra compter sur ses deux joueurs phare : Coco Carrasquilla et Michael Amir Murillo. Emmené par son sélectionneur Thomas Christiansen, le Panama a progressé et veut le démontrer cet été aux États-Unis.

C'est parti pour l'After Coupe du Monde Panama présenté par Alexandre Biggerstaff en compagnie de Nicolas Cougot, fondateur de Lucarne Opposée, spécialiste du foot sudaméricain. L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'un des surprises de ces qualifications : l'Ouzbékistan.

Ce pays d'Asie centrale s'est solidement qualifié pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde. Le sélectionneur Fabio Cannavaro peut-il réussir un deuxième exploit aux États-Unis ? Jusqu'où peut-il aller ? Focus sur la star Abdukodir Khusanov, l'attaquant Eldor Shomurodov sans oublier la pépite à suivre, Abbosbek Fayzullaev.

Dans un groupe K composé de la Colombie, du Portugal et de la République Démocratique du Congo, l'Ouzbékistan aura fort à faire mais peut, peut-être, étonner plus d'une sélection. C'est parti pour l'After Coupe du Monde Ouzbékistan présenté par Aurélien Tiercin en compagnie de Lazar Van Parijs, co-fondateur de Footballski, et Killian Besson, spécialiste du football asiatique.

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, au dernier pays hôte de cette compétition : le Mexique. Pour la troisième fois de leur histoire, les Mexicains ont la chance de recevoir une Coupe du Monde (1970, 1986, 2026).

Placé dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République Tchèque, le Mexique peut s'afficher comme le favori de la poule. Le Mexique a de nouveau fait appel en 2024 à son sélectionneur Javier Aguirre (après 2001 et 2009) et devra faire face à une pression populaire pour se qualifier au moins en huitièmes de finale. Raul Jiménez, l'attaquant de Fulham, pourra-t-il porter toute cette pression ?

C'est parti pour l'After Coupe du Monde Mexique présenté par Aurélien Tiercin en compagnie d'Ana Cirilo, journaliste Mexicaine, et Sébastien Salles-Lamonge, joueur français de l'Atlético San Luis en Liga MX. Du 11 juin au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent une Coupe du monde XXL nouvelle version : 48 équipes, 104 matchs, une compétition inédite à suivre sur RMC





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