Afrique du Sud : vague de violences xénophobes chasse des centaines d'étrangers de leurs foyers

Des centaines de ressortissants étrangers, principalement du Malawi et du Mozambique, fuient des violences xénophobes en Afrique du Sud, se réfugiant dans des salles communales après avoir été chassés de leurs domiciles par des groupes d'habitants. Plusieurs personnes ont été tuées et des rapatriements sont en cours.

En Afrique du Sud, des centaines de ressortissants étrangers, principalement originaires du Malawi et du Mozambique, ont été victimes de violences xénophobes et chassés de leurs domiciles.

Ces événements se déroulent dans un contexte de manifestations croissantes contre les migrants, accusés d'être responsables du chômage et de la criminalité. Les victimes, souvent en situation régulière, racontent avoir été traquées comme des animaux et contraintes de fuir vers des centres communautaires ou les montagnes pour survivre. Cette vague de violence a déjà causé plusieurs morts et des départs massifs vers les pays d'origine.

À Gansbaai, une petite ville côtière à 110 kilomètres du Cap, des groupes d'habitants ont fait du porte-à-porte en ordonnant aux étrangers de quitter le pays. Thomas Vincent Baloyi, un Mozambicain de 32 ans vivant en Afrique du Sud depuis 16 ans, témoigne : Ils m'ont dit que je n'avais rien à faire ici, même avec mes papiers en règle. Nous avons passé la nuit dans la brousse jusqu'à l'aube.

Comme lui, des centaines d'autres ont fui leurs maisons, certains après avoir été battus et dépouillés de leurs passeports. Les autorités locales peinent à gérer l'afflux de réfugiés, tandis que les ambassades organisent des rapatriements d'urgence. La situation est particulièrement tendue à Mossel Bay, où plus de 50 maisons ont été incendiées et deux Mozambicains tués, selon la police. Le gouvernement mozambicain rapporte cinq morts liées à ces agressions xénophobes.

Dans les centres d'accueil de Gansbaai et Kleinmond, les conditions sont précaires : une seule toilette et un robinet pour des dizaines de personnes. Les bénévoles distribuent de la nourriture et des vêtements, mais la peur demeure. Les victimes craignent de retourner chez elles, tandis que les autorités sud-africaines sont critiquées pour leur inaction face à cette escalade de violence





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