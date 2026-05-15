Africa CEO Forum 2026: Growing, Uniting, Accelerating to Outperform

The Africa CEO Forum 2026, held in Kigali, brings together over 2,800 African leaders and investors from 75 countries to discuss the challenges and opportunities in the global economic landscape. The theme of the forum is centered around the geopolitical shifts and the need for Africa to accelerate industrialization and emerge as global champions.

REPORTAGE. Alors que les équilibres mondiaux se recomposent à grande vitesse, l’Africa CEO Forum de Kigali veut faire émerger une nouvelle doctrine économique africaine : grandir, s’unir et accélérer pour ne plus rester à la périphérie du monde.

Le Kigali Convention Center accueille l’Africa CEO Forum 2026, grand rendez-vous du patronat africain organisé par Jeune Afrique Media Group et l’IFC. DR COMPTE X DE LA PRÉSIDENCE DU RWANDA Le « Davos de l’Afrique » a lieu en ce moment même à Kigali et jusqu’à vendredi soir.

Une édition 2026 historique avec plus de 2 800 décideurs venus de 75 pays qui se retrouvent dans la capitale rwandaise autour d’un thème au cœur des bouleversements géopolitiques mondiaux : «Sur place, chefs d’État, patrons et investisseurs affichent une même ambition : accélérer l’industrialisation du continent et faire émerger des champions africains capables de peser dans le nouvel ordre économique mondial. À l’heure où le monde a les yeux braqués sur le détroit d’Ormuz, l’écosystème économique et politique africain trace son chemin, avec un mélange d’exigence et de maturité.

Le lieu n’est pas anodin :La newsletter AfriqueAvec une croissance du PIB de presque 9 % par an, ce pays apporte la preuve implacable de ce que l’Afrique est capable d’accomplir. Et Kigali est devenue une vitrine de modernité : une ville qui s’est transformée de façon spectaculaire. On y voit des avenues dignes de Hollywood, bordées de palmiers, des quartiers d’affaires flambant neufs et des incubateurs de start-up qui poussent comme des champignons.

Bref, un véritable laboratoire de changement africain. C’est au Kigali Convention Center, à quelques mètres à vol d’oiseau du golf, que le président Kagame a fait construire en plein cœur de la capitale, que presque 3 000 patrons et chefs d’État unissent leurs forces depuis le début de l’événement.

Comme une réplique massive et groupée aux soubresauts de notre monde,Tous ont compris deux choses : la recomposition mondiale est une chance pour l’Afrique, mais, pour la saisir, il faut poursuivre, de façon agile, efficace et coordonnée, la dynamique de développement, condition indispensable pour saisir les opportunités. En clair, le temps est compté.

Trois mots tranchants qui laissent entendre que sans taille critique, il n’est pas possible de jouer dans la cour des grands et de peser dans le nouvel ordre mondial. Le patron d’un empire industriel qui défie les multinationales occidentales, au Sénégalais Makhtar Diop, du président du Nigeria Bola Tinubu aux Premiers ministres ivoirien Robert Beugré Mambé, guinéen Amadou Oury Bah ou mozambicaine Maria Benvinda Levi.

Tous sont déterminés, enthousiastes, prêts à irriguer un esprit capitalistique partagé à travers tout le continent dans une forme d’ambition assez nouvelle. Tous manient avec aisance le, en français), a d’ailleurs conclu l’homme d’affaires nigérian Abdul Samad Rabiu, fondateur de BUA Group, lors de son discours introductif, après un Paul Kagame martelant, tout sourire :Repli du multilatéralisme, réorganisation des flux de capitaux, tensions géopolitiques qui fracturent l’ordre mondial : les rapports de force se modifient à une vitesse vertigineuse.

Dans ce contexte, le capitalisme africain n’a plus le choix et doit s’unir. Pour capter le potentiel immense du continent, il faut grandir, accélérer, créer de nouveaux champions africains capables de se détacher, d’être des outsiders voire desL’Europe et l’Afrique ne peuvent plus être prises en étau entre la puissance industrielle chinoise et la puissance numérique américaine.ajoute le sémillant entrepreneur franco-malgache Hassanein Hiridjee, CEO d’Axian, groupe présent dans l’énergie, la fintech et les télécoms.

« Les États se rendent compte qu’on ne peut plus avancer sans entreprises privées. L’Afrique a trop de retard : dans 30 ans la population africaine aura doublé. Il faut mettre la jeunesse dans l’écosystème du travail »Les opportunités sont partout : développement de l’agriculture, accélération du commerce intra-africain, transformation des minerais sur le sol africain, dynamisation de l’énergie verte, mais aussi et surtout des services numériques qui émergent comme étant un des grands leviers de croissance.

Il en est largement question à Kigali. L’enjeu est de produire des services numériques (softwares) et des infrastructures (data centers), pour passer du statut de consommateur de services à celui de producteur. C’est un enjeu clé pour l’Afrique, qui l’a compris et a déjà ouvert plusieurs écoles 42 avec Xavier Niel et met l’accent sur les hubs d’intelligence artificielle. Mais tout reste encore à construire et il faut aller vit





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