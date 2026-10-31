Affrontements et pillages lors des manifestations du 31 octobre en France

Les manifestations du 31 octobre se sont transformées en des scènes de chaos avec des violences généralisées, des pillages de magasins et des affrontements entre la police et les casseurs. Le manque de clarté dans la planification des itinéraires de manifestation a exacerbé la confusion et les tensions.

Les manifestations en France ont conduit à des violences significatives le 31 octobre, avec des groupes de casseurs ciblant les vitrines et pillant les magasins.

Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants, entraînant des arrestations et des blessés. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a décrit la situation comme tendue, avec des incidents répétés dans tout le pays. La planification des itinéraires de manifestation a également été controversée, de nombreux critiques reprochant au gouvernement de ne pas avoir préparé un plan clair à l'avance.